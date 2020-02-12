Нефтеюганцы дружно скажут: «Наши сани едут сами»

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:27:33+03:00

На мастер-классе от «Мамонтят Югры» ждут всех желающих

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В Нефтеюганске 16 февраля пройдет презентация программы физкультурного оздоровления через следж-хоккей «Наши сани едут сами». Об этом сообщили представители центра адаптивного спорта Югры.

Участники детской сборной по следж-хоккею «Мамонтята Югры» проведут для нефтеюганцев игру. Ребята покажут все навыки, которыми овладели в центре адаптивного спорта.

На предстоящем мастер-классе все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и викторине. Кроме того, гости попробуют управлять специальными санями на льду. Мероприятие состоится в 12:00 на территории крытого корта по адресу: Нефтеюганск, 15-ый микрорайон, строение 19. Вход свободный для всех желающих.

Отметим, что в «Мамонтята Югры» состоят дети из Сургута и Ханты-Мансийска. У низ диагностирован детский церебральный паралич. Юные следж-хоккеисты уже успели стать чемпионами фестиваля детской хоккейной лиги в Сочи в декабре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU