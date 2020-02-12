2020-02-12T12:24:21+03:00
Общество

Когалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафов

Он оплатил все долги, чтобы не расставаться с любимым гаджетом
Руслан Савинов
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Когалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафовКогалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафовФото: pixabay.com
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Судебные приставы Когалыма возбудили целых 16 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД с местного жителя. Как уточнили в управлении федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу, за нарушения правил дорожного движения мужчина задолжал сумму 11 тысяч рублей.

Водителя-лихача систематически привлекали к административной ответственности за превышение скоростного режима. Должник особо не скрывался, но и платить штрафы не торопился. Все отведенные сроки истекли и судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на имущество должника: iPhone 8.

Молодой мужчина в течение всего лишь одного дня нашел средства для погашения задолженности. Арест с имущества сняли, все исполнительные производства окончены. Гаджет продолжит и дальше радовать своего владельца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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