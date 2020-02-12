Несколько рейсов прибудут в аэропорт Нижневартовска с опозданием

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:55:04+03:00

Два перевозчика задерживают свои рейсы в Нижневартовске Фото: pixabay.com

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В аэропорту Нижневартовска ожидают задержки сразу нескольких рейсов. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Официальный Нижневартовск».

Сообщается, что из Екатеринбурга в Нижневартовск не может вылететь самолет рейсом РГ815. По данным воздушной гавани столицы Урала, причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт вылета. Встречать путешественников в аэропорту Нижневартовска придется не в 12:15, а примерно в 16:50. Поэтому изменилось и время вылета – лайнер в Екатеринбург отправится ориентировочно в 17:35.

Также известно, что у авиакомпании «Ютэйр» задерживается вылет самолета в Красноярск и Тюмень. Причины задержек пока не известны.

Добавим, что встречающим вартовчанам следует уточнять точное время прибытия и отправления самолетов в справочной службе авиакомпаний или аэропорта по телефону: 492175.

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ИСТОЧНИК KP.RU