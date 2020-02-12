12 Февр. 2020 2020-02-12T11:30:30+03:00

Пьяный мужчина напал на продавца в Сургуте и вырвал у нее клок волос. Фото из «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

Также он похитил у потерпевшей телефон

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В магазине Сургута пьяный мужчина в неадекватном состоянии сегодня ночью, 12 февраля, в 00:50 устроил потасовку. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ»

Сообщается, что в круглосуточный магазин на проспекте Мира зашел пьяный мужчина. У него произошел конфликт с продавцом. Пьяница начал громить магазин, продавец вызвала полицию и начала снимать происходящее на видео смартфона.

Увидев телефон, неадекватный мужчина выхватил гаджет и начал избивать женщину.

- Он вырвал приличный кусок волос с головы потерпевшей, нанося все новые удары. Далее неадекват выбежал из магазина и нарвался на оперативно прибывший наряд ППС, - сообщили источники паблика.

Уточняется, что мужчина оказал сопротивление прибывшим полицейским. Позднее уже в камере в отделе полиции у дебошира в ходе досмотра обнаружили и изъяли сотовый телефон «Lenovo». Как выяснилось, его он выхватил у потерпевшей и положил к себе во внутренний карман куртки. Известно, что потерпевшей потребовалась госпитализация.

- Ну что сказать! Пить вредно и накладно, - отреагировали подписчики «ВКонтакте» на информацию об инциденте.

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ИСТОЧНИК KP.RU