Праздник влюбленных сургутяне отметят под звуки органа

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:09:48+03:00

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Органные концерты в католическом храме Святого Иосифа Труженика по адресу Набережный проспект, 19/1 в Сургуте состоятся 15 и 16 февраля в 16:00 и в 18:00. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Католики Сургута».

Подобные музыкальные вечера уже стали традиционными для города. Классические концерты католики запустили еще с 2019 года. Главная фишка мероприятия - электронный орган в богослужениях. С организаторами концертов также стали сотрудничать ведущие музыканты симфонического оркестра Сургута.

Под сводами храма прозвучат музыкальные произведения разных эпох: советская классика, произведения Баха, Грига и Листа. Органу будут аккомпанировать фагот, гобой и тромбон.

- Гостей ждут великие классические сочинения о любви - «Лунная соната» Бетховена, «Грезы любви» Листа, полонез Огинского, «Пере Гюнт» Грига, «Вечерняя серенада» Шуберта и другие, - рассказали организаторы концерта.

Бронирование мест по телефону: +7-922-775-45-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU