Праздник влюбленных сургутяне отметят под звуки органа
Органные концерты в католическом храме Святого Иосифа Труженика по адресу Набережный проспект, 19/1 в Сургуте состоятся 15 и 16 февраля в 16:00 и в 18:00. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Католики Сургута».
Подобные музыкальные вечера уже стали традиционными для города. Классические концерты католики запустили еще с 2019 года. Главная фишка мероприятия - электронный орган в богослужениях. С организаторами концертов также стали сотрудничать ведущие музыканты симфонического оркестра Сургута.
Под сводами храма прозвучат музыкальные произведения разных эпох: советская классика, произведения Баха, Грига и Листа. Органу будут аккомпанировать фагот, гобой и тромбон.
- Гостей ждут великие классические сочинения о любви - «Лунная соната» Бетховена, «Грезы любви» Листа, полонез Огинского, «Пере Гюнт» Грига, «Вечерняя серенада» Шуберта и другие, - рассказали организаторы концерта.
Бронирование мест по телефону: +7-922-775-45-81.
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ИСТОЧНИК KP.RU