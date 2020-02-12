2020-02-12T10:17:26+03:00
Происшествия

Трое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили его

Мужчины объяснили поступок восстановлением справедливости
Руслан Савинов
Поделиться:
Трое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили егоТрое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили егоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от представителя банка. Как уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО, в сообщении шла речь о краже денег из многофункционального терминала на сумму более 102 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали троих подозреваемых: 30-летнего и двух 31-летних лянторцев. Задержанные рассказали, что раньше постоянно играли и проигрывали большие деньги в упомянутом терминале.

Мужчины решили совершить преступление, объяснив тем, что хотели восстановления справедливости. Пока один отвлекал продавца, другие сломали банкомат и украли деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Отметим, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Двое других подозреваемых поместили под подписку о невыезде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник влюбленных сургутяне отметят под звуки органа
Трое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили его
Пьяного лихача в Нягани отправили в исправительную колонию
Озера Нижневартовского района признали опасными для снегоходов
Портативная площадка для страйкбола появится в Югорске
Жительница Нягани прописала у себя пять мигрантов
В столкновении «Дэу Нексия» с «КАМАЗом» в Сургутском районе погибла женщина
Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации
Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Спортивные туристы выйдут на лыжню в Ханты-Мансийске
Югорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку
Качество уборки внутри автобусов проверили в Сургуте
Погода в Югре 12 февраля: значительное потепление
Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году
Массовое ДТП произошло на автодороге «Сургут-Нижневартовск»
Молодого вартовчанина задержали с крупной партией наркотиков
Уникальная технология помогла врачам спасти югорчанина с тяжелым пороком сердца
Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара