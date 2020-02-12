Трое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили его
В дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от представителя банка. Как уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО, в сообщении шла речь о краже денег из многофункционального терминала на сумму более 102 тысяч рублей.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали троих подозреваемых: 30-летнего и двух 31-летних лянторцев. Задержанные рассказали, что раньше постоянно играли и проигрывали большие деньги в упомянутом терминале.
Мужчины решили совершить преступление, объяснив тем, что хотели восстановления справедливости. Пока один отвлекал продавца, другие сломали банкомат и украли деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Отметим, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Двое других подозреваемых поместили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU