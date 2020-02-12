Пьяного лихача в Нягани отправили в исправительную колонию

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:59:24+03:00

Мужчину уже не впервые привлекли к ответу за подобные нарушения

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Городской суд Нягани вынесен обвинение в отношении местного жителя по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Подробности стали известны от пресс-службы прокуратуры ХМАО.

Следствие установило, что злоумышленник в декабре 2019 года в пьяном виде управлял автомобилем. Он ездил на нем по городу, пока его не задержали сотрудники ДПС. Известно, что мужчина уже привлекался ранее к уголовной ответственности за подобное нарушение.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на девять месяцев. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года и десять месяцев.

Напомним, что накануне в Югре сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU