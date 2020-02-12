Озера Нижневартовского района признали опасными для снегоходов

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:39:35+03:00

Сразу несколько инцидентов произошло в последнее время

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Большой поток вызовов с сообщениями о затонувших снегоходах зафиксировали в Нижневартовском районе ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Отмечается, что поисково-спасательный отряд трижды выезжал на помощь к путешественникам. Возникла угроза их безопасности на тонком льду на озерах.

Например, на озере Дачное в районе Излучинска мужчина в наледи утопил снегоход. Данная ситуация осложнялась тем, что югорчанин промок насквозь и ему требовалась срочная эвакуация. Однако пострадавшего эвакуировали очевидцы еще до прибытия спасателей.

Кроме того, еще две спасательные операции прошли на озере Ольгино. Там снегоход попал в наледь. Спасатели отыскали пострадавшего и эвакуировали его на базу отдыха. Во втором случае около девяти человек утопили несколько снегоходов на озере, пострадавшие эвакуировались самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU