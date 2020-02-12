2020-02-12T09:28:55+03:00
Общество

Портативная площадка для страйкбола появится в Югорске

Проект не имеет аналогов в России
Руслан Савинов
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Портативная площадка для страйкбола появится в Югорске. Фото правительства ХМАО.Портативная площадка для страйкбола появится в Югорске. Фото правительства ХМАО.
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Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой представили проект мобильной страйкбольной площадки в Югорске. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, площадку можно собрать за несколько часов и принять соревнования любого уровня.

По словам организаторов, аналогов этому проекту в России нет.

- Площадка может быть собрана, упакована в грузовой автомобиль, что позволит переместить ее в любой муниципалитет региона. Объект способен принять на своей территории не только спортивные соревнования, но и выставки и общественные мероприятия, - заявили разработчики концепции.

В данный момент проект участвует в конкурсе на грант губернатора. Сперва размеры площадки будут 12 на 12 метров. Объект оснастят собственной системой освещения для проведения мероприятий и ограждением из оргстекла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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