2020-02-12T09:13:46+03:00
Происшествия

Жительница Нягани прописала у себя пять мигрантов

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Жительница Нягани прописала у себя пять мигрантовЖительница Нягани прописала у себя пять мигрантовФото: pixabay.com
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В Югре накануне, 11 февраля, случилось 68 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 48: три причинения тяжких телесных повреждений, мошенничество, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и четыре кражи.

Так, в Нягани 51-летняя подозреваемая провела фиктивную постановку на учет по адресу своего проживания пяти мигрантов. Она сделал это без намерения предоставить жилое помещение для проживания и пребывания. Отдел дознания полиции Нягани возбудил уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Тем временем полицейские Сургутского района установили 35-летнего подозреваемого в краже. Вечером в магазине в поселке Федоровский он похитил банковскую карту и три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Также в ХМАО за минувшие сутки раскрыли шесть ранее зарегистрированных краж. Было выявлено 4063 правонарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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