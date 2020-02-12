2020-02-12T08:58:13+03:00
Происшествия

В столкновении «Дэу Нексия» с «КАМАЗом» в Сургутском районе погибла женщина

Накануне, 11 февраля, на югорских дорогах выдался аварийный день
Руслан Савинов
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В столкновении «Дэу Нексия» с «КАМАЗом» в Сургутском районе погибла женщина. Фото ГИБДД ХМАО.В столкновении «Дэу Нексия» с «КАМАЗом» в Сургутском районе погибла женщина. Фото ГИБДД ХМАО.
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В Югре за минувшие сутки, 11 февраля, пять человек погибли в 11 дорожно-транспортных происшествиях. Также, по данным региональной госавтоинспекции, в авариях получили травмы 17 человек.

Так, на 44 километре автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе в 13:10 произошло столкновение двух автомобилей.

«Дэу Нексия», за рулем которой был 54-летний мужчина, столкнулась с «КАМАЗом», которым управлял 35-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «Дэу» от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Также сообщается, что всего на территории Ханты-Мансийского автономного округа сотрудники госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 16 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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