12 Февр. 2020 2020-02-12T08:42:07+03:00

Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации. Фото СурГУ.

Изменить размер текста: A A

Сургутский государственный университет в скором времени возможно лишится аккредитации по направлению подготовки «Юриспруденция» для магистров. Соответствующий приказ появился на официальном сайте Рособрнадзора.

Известно, что в ходе проверки был выявлен ряд серьезных недочетов. Во-первых, научно-исследовательская работа студентов вуза не предусматривает формирование компетенций, а этого в обязательном порядке требует федеральный государственный образовательный стандарт.

Также у проверяющих возникло много вопросов к составу преподавателей. Магистратуру должны укомплектовать кадрами, которые имеют базовое образование, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профсфере. Тем временем в СурГУ магистрам преподают руководящие и научно-педагогические работники, привлекаемые на условиях гражданско-правового договора.

Кроме того, высшее учебное заведение не имеет полного лицензионного программного обечпечения: оно обязательно в рабочих программах дисциплин.

- Содержание и качество подготовки обучающихся не соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, - таков вывод экспертов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU