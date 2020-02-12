2020-02-12T08:42:07+03:00
Общество

Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации

Проверяющие нашли массу нарушений
Руслан Савинов
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Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации. Фото СурГУ.Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации. Фото СурГУ.
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Сургутский государственный университет в скором времени возможно лишится аккредитации по направлению подготовки «Юриспруденция» для магистров. Соответствующий приказ появился на официальном сайте Рособрнадзора.

Известно, что в ходе проверки был выявлен ряд серьезных недочетов. Во-первых, научно-исследовательская работа студентов вуза не предусматривает формирование компетенций, а этого в обязательном порядке требует федеральный государственный образовательный стандарт.

Также у проверяющих возникло много вопросов к составу преподавателей. Магистратуру должны укомплектовать кадрами, которые имеют базовое образование, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профсфере. Тем временем в СурГУ магистрам преподают руководящие и научно-педагогические работники, привлекаемые на условиях гражданско-правового договора.

Кроме того, высшее учебное заведение не имеет полного лицензионного программного обечпечения: оно обязательно в рабочих программах дисциплин.

- Содержание и качество подготовки обучающихся не соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, - таков вывод экспертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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