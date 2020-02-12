Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:18:16+03:00

Площадки для сдачи организуют несколько раз в месяц

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У жителей Ханты-Мансийска есть возможность узнать свой ВИЧ-статус. Как сообщили в администрации города, сделать это можно бесплатно на экспресс-площадках, организуемых окружным центром профилактики и борьбы со СПИД.

По словам медиков, эта процедура крайне важна. Ведь по статистике эпидемия опасного заболевания все чаще затрагивает самые широкие социальные слои населения.

Одна из экспресс-площадок тестирования на ВИЧ-инфекцию в феврале пройдет 14 февраля в 9.00-13.00 в центральном холле ОКБ, ул. Калинина, д. 40.

Затем будет возможность сдать тест 21 февраля в 14.00-16.00 в здании Речного вокзала, ул. Бориса Щербины, д. 1. Наконец почти в конце месяца 28 февраля в 10.00-12.00 медики будут ждать в многофункциональном центре Югры, ул. Энгельса, д. 45

Добавим, что тестирование на ВИЧ - один из элементов профилактической работы по снижению заболеваемости синдромом приобретенного иммунодефицита человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU