2020-02-12T08:18:16+03:00
Общество

Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Площадки для сдачи организуют несколько раз в месяц
Руслан Савинов
Поделиться:
Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фото администрации города.Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

У жителей Ханты-Мансийска есть возможность узнать свой ВИЧ-статус. Как сообщили в администрации города, сделать это можно бесплатно на экспресс-площадках, организуемых окружным центром профилактики и борьбы со СПИД.

По словам медиков, эта процедура крайне важна. Ведь по статистике эпидемия опасного заболевания все чаще затрагивает самые широкие социальные слои населения.

Одна из экспресс-площадок тестирования на ВИЧ-инфекцию в феврале пройдет 14 февраля в 9.00-13.00 в центральном холле ОКБ, ул. Калинина, д. 40.

Затем будет возможность сдать тест 21 февраля в 14.00-16.00 в здании Речного вокзала, ул. Бориса Щербины, д. 1. Наконец почти в конце месяца 28 февраля в 10.00-12.00 медики будут ждать в многофункциональном центре Югры, ул. Энгельса, д. 45

Добавим, что тестирование на ВИЧ - один из элементов профилактической работы по снижению заболеваемости синдромом приобретенного иммунодефицита человека.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник влюбленных сургутяне отметят под звуки органа
Трое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили его
Пьяного лихача в Нягани отправили в исправительную колонию
Озера Нижневартовского района признали опасными для снегоходов
Портативная площадка для страйкбола появится в Югорске
Жительница Нягани прописала у себя пять мигрантов
В столкновении «Дэу Нексия» с «КАМАЗом» в Сургутском районе погибла женщина
Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации
Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Спортивные туристы выйдут на лыжню в Ханты-Мансийске
Югорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку
Качество уборки внутри автобусов проверили в Сургуте
Погода в Югре 12 февраля: значительное потепление
Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году
Массовое ДТП произошло на автодороге «Сургут-Нижневартовск»
Молодого вартовчанина задержали с крупной партией наркотиков
Уникальная технология помогла врачам спасти югорчанина с тяжелым пороком сердца
Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара