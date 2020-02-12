Югорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:16:25+03:00

Всего около 19 тысяч школьников сегодня проявят себя

Изменить размер текста: A A

Девятиклассники ХМАО пройдут итоговое собеседование по русскому языку сегодня, 12 февраля. Об этом сообщил региональный департамент образования.

На участие в итоговом собеседовании в Югре в основной срок зарегистрировано 19056 участников. Среди них 703 ребят ограниченными возможностями здоровья.

Участник итогового собеседования получает зачет в случае, если за выполнение всей работы он набрал десять или более баллов.

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника составляет в среднем пятнадцать минут.

Также предусмотрены дополнительные сроки итогового собеседования в этом учебном году: 11 марта и 18 мая. Эти сроки нужны для получивших незачет или болевших в основной день сдачи.

Места проведения итогового собеседования организованы на базе школ всех 22 муниципалитетов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU