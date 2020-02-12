2020-02-12T08:16:25+03:00
Общество

Югорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку

Всего около 19 тысяч школьников сегодня проявят себя
Руслан Савинов
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Югорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языкуЮгорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языкуФото: pixabay.com
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Девятиклассники ХМАО пройдут итоговое собеседование по русскому языку сегодня, 12 февраля. Об этом сообщил региональный департамент образования.

На участие в итоговом собеседовании в Югре в основной срок зарегистрировано 19056 участников. Среди них 703 ребят ограниченными возможностями здоровья.

Участник итогового собеседования получает зачет в случае, если за выполнение всей работы он набрал десять или более баллов.

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника составляет в среднем пятнадцать минут.

Также предусмотрены дополнительные сроки итогового собеседования в этом учебном году: 11 марта и 18 мая. Эти сроки нужны для получивших незачет или болевших в основной день сдачи.

Места проведения итогового собеседования организованы на базе школ всех 22 муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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