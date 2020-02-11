2020-02-11T16:07:28+03:00
Общество

Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году

Таким образом, город станет рекордсменом в регионе
Руслан Савинов
Поделиться:
Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году. Фото правительства ХМАО.Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году. Фото правительства ХМАО.
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой Югорска Андреем Бородкиным социально-экономическую ситуацию в городе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Говоря о ликвидации аварийного жилого фонда, Андрей Бородкин доложил, что в 2020 году на территории Югорска стоят всего три дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Известно, что они уже расселены и их снесут в течение 2020 года.

- Югорск станет одним из муниципалитетов региона, полностью ликвидировавших аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, – с гордостью резюмировала губернатор.

Напомним, что Наталья Комарова сегодня, 11 февраля, находится с рабочей поездкой в городе Югорске. За день она уже осмотрела ряд объектов, которые строятся или уже построены, а также провела несколько встреч с представителями власти муниципалитета.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году
Массовое ДТП произошло на автодороге «Сургут-Нижневартовск»
Молодого вартовчанина задержали с крупной партией наркотиков
Уникальная технология помогла врачам спасти югорчанина с тяжелым пороком сердца
Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара
Более полутысячи участников зарегистрировались на югорский лыжный марафон
В ряды кадетов вступили школьники Когалыма
Работники организации в Урае смогли взыскать с руководителя 9 миллионов долга
Власти Сургута взяли на особый контроль ситуацию с наличием медицинских масок
Интернет-мошенники вновь нажились на югорчанах
Особые сертификаты для детского отдыха подготовили в Нижневартовске
Добровольцы ХМАО поделились планами на 2020 год
Страшное ДТП в Сургутском районе: «Рено» влетел в «КамАЗ»
В 42 микрорайоне Сургута откроют новый детский сад
Мегионца осудили за управление снегоходом в нетрезвом виде
Духовно-просветительский центр появится в Югорске
Из теплых стран в Сургут прилетел паразит
Куда звонить в Югре, если ребенок стал плохо учиться
В 2020 году почти тысяча югорчан уплатили штраф за нарушения ПДД в двукратном размере
Рецидивист, угрожая топориком, похитил алкоголь из магазина Сургута
У юных нефтеюганцев начался трудовой год
Новый детский сад в Югорске полностью решил проблему нехватки мест
Жительница Пыть-Яха, которая напала с ножами на полицейских, стала участницей уголовного дела
Югорчане докажут, что «Семья – основа государства»
В банке Нижневартовска обнаружили поддельные деньги