Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:07:28+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой Югорска Андреем Бородкиным социально-экономическую ситуацию в городе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Говоря о ликвидации аварийного жилого фонда, Андрей Бородкин доложил, что в 2020 году на территории Югорска стоят всего три дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Известно, что они уже расселены и их снесут в течение 2020 года.

- Югорск станет одним из муниципалитетов региона, полностью ликвидировавших аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, – с гордостью резюмировала губернатор.

Напомним, что Наталья Комарова сегодня, 11 февраля, находится с рабочей поездкой в городе Югорске. За день она уже осмотрела ряд объектов, которые строятся или уже построены, а также провела несколько встреч с представителями власти муниципалитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU