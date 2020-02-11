Массовое ДТП произошло на автодороге «Сургут-Нижневартовск»

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:56:06+03:00

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На 79 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» сегодня, 11 февраля, около 12:50 произошло ДТП с участием сотрудников полиции. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

По предварительной информации, автомобиль «УАЗ» столкнулся с автомашиной «МАН». После этого «УАЗ» отбросило на «ГАЗ», который двигался в попутном направлении. В этот момент «Скания», следовавшая за машиной «МАН», допустила столкновение с ней.

В результате аварии водитель и пассажир «УАЗ» скончались на месте. Кроме того, еще четыре пассажира получили телесные повреждения различной степени.

Сообщается, что «УАЗ» принадлежит ФКУ «ЦХиСО УМВД Югры». Водитель и пассажиры – действующие сотрудники УМВД Нижневартовска, которые ехали в Нефтеюганск для проведения следственных действий.

Назначено проведение служебной проверки. В настоящее время автодорога «Сургут – Нижневартовск» перекрыта. Просьба водителям воздержаться от поездок в этом направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU