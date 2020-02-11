Молодого вартовчанина задержали с крупной партией наркотиков

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:56:16+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Нижневартовска задержали молодого накодельца. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

Так, около одного из домов на улице Спортивная был задержан 23-летний молодой человек. В ходе личного досмотра у парня изъяли 18 подозрительных свертков, перемотанных липкой лентой темного цвета. Как оказалось, внутри находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Позднее криминалистическая экспертиза показала, что вещество является наркотиком массой более десяти граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Количество изъятого запрещенного вещества оценивается как крупный размер. На данный момент вартовчанина заключили под стражу.

Напомним, в ноябре 2019 года в Нижневартовске осудили троих местных жителей за сбыт наркотиков. Им дали по десять лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU