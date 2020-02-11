Уникальная технология помогла врачам спасти югорчанина с тяжелым пороком сердца

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:39:47+03:00

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Мегионец поступил в клинику с нарушением функции ранее имплантированного биологического протеза аортального клапана. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранении, чтобы помочь югорчанину, кардиохирурги впервые в регионе выполнили операцию TAVI c применением модификации «клапан-в-клапан».

- Я дважды счастливый! Первый раз меня спасли врачи в 2011 году. Мне сделали сразу четыре операции в одной, - рассказал пациент Михаил Салякин.

Однако спустя время потребовалось повторное вмешательство.

- Мужчина поступил к нам с дисфункцией ранее установленного протеза, сердечной недостаточностью, с жалобами на одышку, нехватку воздуха. Открытую операцию по замене аортального клапана организм бы просто не выдержал, - поделился кардиохирург Андрей Молчанов.

Добавим, что операция TAVI - эксклюзивная методика. Врачи уверены, что технология станет новой ступенью развития малотравматичной кардиохирургии и спасением для пациентов, которым открытая операция противопоказана.

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ИСТОЧНИК KP.RU