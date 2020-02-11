2020-02-11T15:23:15+03:00
Общество

Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара

Огонь уничтожил дома 1 февраля 2020 года
Руслан Савинов
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Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара. Фото администрации города.Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара. Фото администрации города.
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с жильцами домов, пострадавших от пожара. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

Напомним, 1 февраля сгорели два частных жилых домов на улице Строителей. В данный момент органы дознания проводят проверку. Предварительной причиной возникновения пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.

Тогда из горящих домов эвакуировали 13 человек, включая двоих детей. К счастью, пострадавших нет. Каждая семья получила помощь из бюджетов города и региона.

- От всей души благодарю всех, кто нам помог с вещами первой необходимости. В Ханты-Мансийске живут очень хорошие люди, отзывчивые к чужой беде и готовые прийти на помощь. Для нас очень важна такая поддержка и внимание, - сказала одна из пострадавших.

У семей в планах значится отстроить свои дома заново. Градоначальник столицы ХМАО нацелил все службы помощи жильцам быть предельно внимательными и работать с каждой семьей индивидуально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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