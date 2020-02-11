Более полутысячи участников зарегистрировались на югорский лыжный марафон

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:12:07+03:00

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Продолжается регистрация на международный югорский лыжный марафон. По данным «ЮграМегаСпорт», он состоится 11 апреля 2020 года в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная.

Участники гонки смогут выбрать одну из трех дистанций: 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем.

Количество зарегистрировавшихся на старт уже превысило полтысячи человек. Среди них не только югорчане, но и лыжники из Архангельской, Томской, Тюменской, Омской, Свердловской, Новосибирской областей, Пермского края, Удмуртии, Татарстана, Курска, Москвы и других регинов России. Есть среди также граждане Казахстана.

- Аномально теплая зима в центральной части России и Европе привела к тому, что один за другим отменяются лыжные марафоны серии. Тем ценнее и желаннее для любителей лыж становится усыпанный снегом Ханты-Мансийск с его богатыми спортивными традициями и опытом организации зимних стартов, — рассказал директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

Зарегистрироваться на «Югорский лыжный марафон» можно по ссылке. Больше узнать о марафоне можно на официальном сайте гонки, а также в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU