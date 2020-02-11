2020-02-11T15:03:16+03:00
Общество

В ряды кадетов вступили школьники Когалыма

Молодые люди торжественно принесли присягу
Руслан Савинов
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В ряды кадетов вступили школьники Когалыма. Фото МЧС ХМАО.В ряды кадетов вступили школьники Когалыма. Фото МЧС ХМАО.
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Торжественная церемония посвящения в кадеты состоялась в школе № 8 Когалыма. По данным МЧС Югры, 14 школьников приняли гордое звание кадета.

- Возрождение кадетского движения в России воспитание всесторонне развитых молодых людей, умеющих ценить и продолжать лучшие традиции Отечества – вот основная задача кадетского воспитания в школе, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Поздравить кадетов с этим событием собрались родители, учителя и гости. Сообщается, что священный ритуал для каждого защитника Отечества – это присяга.

Отметим, что первый кадетский класс МЧС в Когалыме открылся в 2017 году. Педагогов активно поддержало руководство местного пожарно-спасательного гарнизона. Кадеты углубленно изучают основы безопасности жизнедеятельности, историю пожарной охраны и гражданской обороны и знакомятся с особенностями несения службы в подразделениях спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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