В ряды кадетов вступили школьники Когалыма

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественная церемония посвящения в кадеты состоялась в школе № 8 Когалыма. По данным МЧС Югры, 14 школьников приняли гордое звание кадета.

- Возрождение кадетского движения в России воспитание всесторонне развитых молодых людей, умеющих ценить и продолжать лучшие традиции Отечества – вот основная задача кадетского воспитания в школе, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Поздравить кадетов с этим событием собрались родители, учителя и гости. Сообщается, что священный ритуал для каждого защитника Отечества – это присяга.

Отметим, что первый кадетский класс МЧС в Когалыме открылся в 2017 году. Педагогов активно поддержало руководство местного пожарно-спасательного гарнизона. Кадеты углубленно изучают основы безопасности жизнедеятельности, историю пожарной охраны и гражданской обороны и знакомятся с особенностями несения службы в подразделениях спасателей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU