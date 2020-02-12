2020-02-12T06:03:25+03:00
Общество

Погода в Югре 12 февраля: значительное потепление

Температура днем не опустится ниже -7 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 12 февраля: значительное потеплениеПогода в Югре 12 февраля: значительное потеплениеФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 12 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -11 градусов, днем -2, -7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Сургуте станет ясно и ожидается отсутствие осадков. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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