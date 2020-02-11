Власти Сургута взяли на особый контроль ситуацию с наличием медицинских масок

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:36:58+03:00

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Главы аптек Сургута отчитались о запасах медикаментов и средств защиты. Как сообщили в администрации города, масок и противовирусных в Сургуте достаточно.

- В целом, маски есть во всех аптечных сетях. Все необходимое для обеспечения безопасности сургутян в городе имеется. Благодарю за конструктивный диалог и за готовность решать поставленные задачи, – заявила замглавы города Анна Томазова.

Руководителям аптечных сетей также еще раз напомнили о действующем «масочном» режиме и необходимости совместно решать задачи по профилактике распространения ОРВИ и гриппа. Те, в свою очередь, сообщили данные о количестве защитных масок и медикаментов, а также подчеркнули, что ажиотажа вокруг этих средств в аптеках нет.

Кроме того, стало известно, что в Сургуте вскоре заработает горячая линия по вопросам о наличии и стоимости масок, а также противовирусных препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU