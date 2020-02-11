Власти Сургута взяли на особый контроль ситуацию с наличием медицинских масок
Главы аптек Сургута отчитались о запасах медикаментов и средств защиты. Как сообщили в администрации города, масок и противовирусных в Сургуте достаточно.
- В целом, маски есть во всех аптечных сетях. Все необходимое для обеспечения безопасности сургутян в городе имеется. Благодарю за конструктивный диалог и за готовность решать поставленные задачи, – заявила замглавы города Анна Томазова.
Руководителям аптечных сетей также еще раз напомнили о действующем «масочном» режиме и необходимости совместно решать задачи по профилактике распространения ОРВИ и гриппа. Те, в свою очередь, сообщили данные о количестве защитных масок и медикаментов, а также подчеркнули, что ажиотажа вокруг этих средств в аптеках нет.
Кроме того, стало известно, что в Сургуте вскоре заработает горячая линия по вопросам о наличии и стоимости масок, а также противовирусных препаратов.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU