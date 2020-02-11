Интернет-мошенники вновь нажились на югорчанах

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:28:41+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 10 февраля, произошло девять мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По информации УМВД ХМАО, югорчане лишились более 830 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего и пожилого возраста. Им предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания, оформить кредит, купить-продать товар в сети интернете, вступить в финансовую организацию для заработка или получить компенсацию за ранее купленные медикаменты.

Так, 38-летняя вартовчанка лишилась более восьми тысяч рублей. Она пыталась продать валенки на сайте объявлений.

Тем временем более 200 тысяч рублей мошенники похитили у жительницы Югорска. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что женщине одобрили кредит на миллион рублей. Затем неизвестный обманом заставил доверчивую югорчанку перевести деньги на разные банковские счета.

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU