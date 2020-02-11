2020-02-11T14:14:03+03:00
Общество

Особые сертификаты для детского отдыха подготовили в Нижневартовске

Путевки помогут детям отдохнуть абсолютно бесплатно
Руслан Савинов
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Особые сертификаты для детского отдыха подготовили в НижневартовскеОсобые сертификаты для детского отдыха подготовили в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Летом в Нижневартовске выдадут около 350 сертификатов на летний отдых и оздоровление детей. Об этом стало известно от пресс-службы региональной думы.

Известно, что сертификат – это именной документ. Его выдадут юным вартовчанам от 6 до 17 лет на оплату летнего отдыха.

- В 2019 году Нижневартовск стал первым в Югре городом, реализовавшем проект «Персонифицированное финансирование летнего отдыха». Тогда было выдано сто таких сертификатов. Этим летом их количество планируется увеличить до 350, – пояснил парламентарий окружной думы Сергей Великий.

Летом 2020 года у юных югорчан появится большее количество образовательных и развлекательных программ, чем годом ранее. Как и прошлым летом, детям предложат робототехнику. Данное направление очень востребовано: программа начнет реализовываться сразу в нескольких школах города.

Отметим, что для организации отдыха детей в 2019 году работали 53 лагеря с дневным пребыванием ребят: в том числе четыре палаточных, один лагерь труда и отдыха. В них отдохнули более десяти тысяч детей и подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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