Особые сертификаты для детского отдыха подготовили в Нижневартовске
Летом в Нижневартовске выдадут около 350 сертификатов на летний отдых и оздоровление детей. Об этом стало известно от пресс-службы региональной думы.
Известно, что сертификат – это именной документ. Его выдадут юным вартовчанам от 6 до 17 лет на оплату летнего отдыха.
- В 2019 году Нижневартовск стал первым в Югре городом, реализовавшем проект «Персонифицированное финансирование летнего отдыха». Тогда было выдано сто таких сертификатов. Этим летом их количество планируется увеличить до 350, – пояснил парламентарий окружной думы Сергей Великий.
Летом 2020 года у юных югорчан появится большее количество образовательных и развлекательных программ, чем годом ранее. Как и прошлым летом, детям предложат робототехнику. Данное направление очень востребовано: программа начнет реализовываться сразу в нескольких школах города.
Отметим, что для организации отдыха детей в 2019 году работали 53 лагеря с дневным пребыванием ребят: в том числе четыре палаточных, один лагерь труда и отдыха. В них отдохнули более десяти тысяч детей и подростков.
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ИСТОЧНИК KP.RU