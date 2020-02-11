11 Февр. 2020 2020-02-11T14:05:46+03:00

Добровольцы ХМАО поделились планами на 2020 год. Фото центра развития добровольчества Югры.

Изменить размер текста: A A

В режиме видеоконференции волонтеры со всех концов Югры обсудили проекты и задумки на 2020 год. Подробности стали известны от специалистов центра развития добровольчества ХМАО.

Добровольцы назвали планы «добрыми». Во-первых, будет сформирована единая информационная база волонтерских объединений Югры – «ДоброДел». Начнет работу «Школа СО.НКО. Наставничество».

Также волонтеров ждет всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» и образовательный медиа-проект «Понять. Прожить. Помнить». Кроме того, состоится всероссийский грантовый проект «Молоды душой» и интенсивная образовательная лаборатория «Добрые люди».

- Это – лишь часть задуманного, - заинтриговали волонтеры.

Часть своих планов и методических разработок разместили в свободный доступ по ссылке для всех, кому интересна сфера развития волонтерства в Югре.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU