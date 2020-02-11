2020-02-11T13:23:04+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Сургутском районе: «Рено» влетел в «КамАЗ»

Два человека погибли
Руслан Савинов
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Страшное ДТП в Сургутском районе: «Рено» влетел в «КамАЗ»Страшное ДТП в Сургутском районе: «Рено» влетел в «КамАЗ»
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На 133 километре автодороги «Сургут-Когалым-Ноябрьск» произошло дорожно-транспортное происшествие сегодня, 11 февраля, около 12:30.

По предварительной информации от УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, водитель авто «Рено Флюенс», совершал обгон транспортного средства. Он не справился с управлением и его занесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автокраном «КамАЗа».

От полученных травм водитель «Рено Флюенс» и его пассажир скончались на месте. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

На место происшествия также выезжали спасатели МЧС ХМАО. К месту аварии направляли одну единицу техники и четыре человека личного состава.

Напомним, в Югре за минувшие сутки, 10 февраля, четыре человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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