В 42 микрорайоне Сургута откроют новый детский сад

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:23:23+03:00

Все места в учреждении уже распределены

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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов вместе с родителями будущих воспитанников осмотрел второй корпус детского сада № 45 «Волчок». По информации администрации города, Шувалов лично убедился, что объект готов принять юных сургутян.

Детский сад откроют для малышей первого апреля. Сообщается, что все места в учреждении уже распределены. «Волчок» - единственный детсад в 42 микрорайоне. Он рассчитан на триста мест, из которых сто - для детей раннего возраста.

- Дошкольное учреждение будет востребовано в этом районе. Это подтверждает и статистика. Рад за родителей, чьи дети будут заниматься в таких комфортных условиях, – отметил Вадим Шувалов.

«Волчок» состоит из трех этажей. В учреждении есть: кабинет дополнительного образования, два музыкальных зала, два спортзала, бассейн, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда идаже зимний сад.

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ИСТОЧНИК KP.RU