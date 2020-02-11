В 42 микрорайоне Сургута откроют новый детский сад
Градоначальник Сургута Вадим Шувалов вместе с родителями будущих воспитанников осмотрел второй корпус детского сада № 45 «Волчок». По информации администрации города, Шувалов лично убедился, что объект готов принять юных сургутян.
Детский сад откроют для малышей первого апреля. Сообщается, что все места в учреждении уже распределены. «Волчок» - единственный детсад в 42 микрорайоне. Он рассчитан на триста мест, из которых сто - для детей раннего возраста.
- Дошкольное учреждение будет востребовано в этом районе. Это подтверждает и статистика. Рад за родителей, чьи дети будут заниматься в таких комфортных условиях, – отметил Вадим Шувалов.
«Волчок» состоит из трех этажей. В учреждении есть: кабинет дополнительного образования, два музыкальных зала, два спортзала, бассейн, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда идаже зимний сад.
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ИСТОЧНИК KP.RU