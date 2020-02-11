Мегионца осудили за управление снегоходом в нетрезвом виде
Городской суд Мегиона вынес обвинение местному жителю по статье «Управление механическим транспортным средством лицом в состоянии опьянения». Подробности стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.
Известно, что злоумышленник в ноябре 2019 года передвигался в темноте по улицам Мегиона на снегоходе. После его задержания сотрудниками ГИБДД стало ясно, что он в состоянии алкогольного опьянения.
Важно отметить, мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.
Суд назначил пьянице-лихачу наказание в виде обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два с половиной года.
Напомним, что у югорчан массово тонули снегоходы в последние дни. Толщина льда в семь сантиметров может выдержать не больше веса одного человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU