11 Февр. 2020 2020-02-11T12:43:11+03:00

Мегионца осудили за управление снегоходом в нетрезвом виде Фото: pixabay.com

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Городской суд Мегиона вынес обвинение местному жителю по статье «Управление механическим транспортным средством лицом в состоянии опьянения». Подробности стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.

Известно, что злоумышленник в ноябре 2019 года передвигался в темноте по улицам Мегиона на снегоходе. После его задержания сотрудниками ГИБДД стало ясно, что он в состоянии алкогольного опьянения.

Важно отметить, мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Суд назначил пьянице-лихачу наказание в виде обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два с половиной года.

Напомним, что у югорчан массово тонули снегоходы в последние дни. Толщина льда в семь сантиметров может выдержать не больше веса одного человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU