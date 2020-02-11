Духовно-просветительский центр появится в Югорске
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с епископом Югорским и Няганским Фотием. Итоги встречи сообщила пресс-служба регионального правительства.
- За пять лет мы подготовили документацию для строительства Богоявленского кафедрального собора. На эти цели направлено около десяти миллионов рублей, собранных всем миром, прихожанами, - сообщил Фотий.
Он также сообщил, что запланировано строительство духовно-просветительского центра благодаря выигранному гранту московской патриархии в сто миллионов рублей. В данный момент уже установлен корпус центра.
В марте 2020 года начнутся отделочные работы. Глава региона передала владыке оборудование для установки в центре.
По словам епископа Фотия, за пять лет удалось значительно повысить уровень духовной культуры юных жителей запада Югры.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU