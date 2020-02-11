2020-02-11T12:33:10+03:00
Общество

Духовно-просветительский центр появится в Югорске

Уже установлен корпус центра
Руслан Савинов
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Духовно-просветительский центр появится в Югорске. Фото правительства ХМАО.Духовно-просветительский центр появится в Югорске. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с епископом Югорским и Няганским Фотием. Итоги встречи сообщила пресс-служба регионального правительства.

- За пять лет мы подготовили документацию для строительства Богоявленского кафедрального собора. На эти цели направлено около десяти миллионов рублей, собранных всем миром, прихожанами, - сообщил Фотий.

Он также сообщил, что запланировано строительство духовно-просветительского центра благодаря выигранному гранту московской патриархии в сто миллионов рублей. В данный момент уже установлен корпус центра.

В марте 2020 года начнутся отделочные работы. Глава региона передала владыке оборудование для установки в центре.

По словам епископа Фотия, за пять лет удалось значительно повысить уровень духовной культуры юных жителей запада Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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