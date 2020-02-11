Из теплых стран в Сургут прилетел паразит
В международном секторе аэропорта Сургута в результате контрольных мероприятий специалисты изъяли потенциально опасный груз. Подробности сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ХМАО.
Для предупреждения распространения карантинных в России опасных вредителей, растений и болезней сотрудники Россельхознадзора изъяли две партии приправы зиры из Таджикистана.
Лабораторная экспертиза установила, что приправа заражена повиликой полевой. Всю изъятую продукцию уничтожили путем сжигания в спецпечи сургутского аэропорта.
Добавим, что повилика — род паразитических растений - сорняков. Размножается семенами и обрывками стеблей. Обвивает стебель растения-хозяина, присасывается к нему специальными выростами. На одном стебле образуется 14 тысяч и более семян, сохраняющих жизнеспособность до шести лет.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU