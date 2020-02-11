2020-02-11T12:24:46+03:00
Общество

Из теплых стран в Сургут прилетел паразит

Сорняк сожгли в спецпечи
Руслан Савинов
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Из теплых стран в Сургут прилетел паразит. Фото Россельхознадзора ХМАО.Из теплых стран в Сургут прилетел паразит. Фото Россельхознадзора ХМАО.
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В международном секторе аэропорта Сургута в результате контрольных мероприятий специалисты изъяли потенциально опасный груз. Подробности сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ХМАО.

Для предупреждения распространения карантинных в России опасных вредителей, растений и болезней сотрудники Россельхознадзора изъяли две партии приправы зиры из Таджикистана.

Лабораторная экспертиза установила, что приправа заражена повиликой полевой. Всю изъятую продукцию уничтожили путем сжигания в спецпечи сургутского аэропорта.

Добавим, что повилика — род паразитических растений - сорняков. Размножается семенами и обрывками стеблей. Обвивает стебель растения-хозяина, присасывается к нему специальными выростами. На одном стебле образуется 14 тысяч и более семян, сохраняющих жизнеспособность до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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