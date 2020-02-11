2020-02-11T13:28:37+03:00
Общество

Куда звонить в Югре, если ребенок стал плохо учиться

Горячая линия анонимна и бесплатна
Руслан Савинов
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Югорчан призвали звонить для консультаций, если ребенок стал плохо учитьсяЮгорчан призвали звонить для консультаций, если ребенок стал плохо учитьсяФото: pixabay.com
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Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 в феврале 2020 года проводит акцию «Опять двойка?!» По информации от организаторов акции, они стремятся оказать экстренную помощь детям, подросткам и их родителям с учебными проблемами.

- Почти все родители и педагоги рано или поздно сталкиваются с трудностями обучения детей в школе. По статистике, такие проблемы имеют от 30 до 70 процентов школьников. Квалифицированные психологи ответят на Ваши вопросы, а также помогут выбрать подходящую стратегию поведения во многих ситуациях, - сообщили эксперты горячей линии.

Специалисты перечислили причины, по которым стоит звонить: возникли трудности в обучении, нет желания ходить в школу, часто посещает вопрос: «зачем учиться?», сложно организовать себя или тревожность перед контрольной.

Добавим, что получить своевременную консультацию психолога можно анонимно, бесплатно, круглосуточно по телефону: 8-800-2000-122.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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