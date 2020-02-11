11 Февр. 2020 2020-02-11T11:36:48+03:00

В 2020 году почти тысяча югорчан уплатили штраф за нарушения ПДД в двукратном размере. Фото ГИБДД ХМАО.

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С начала 2020 года за неуплату штрафов сотрудники госавтоинспекции ХМАО возбудили 4254 дела об административных правонарушениях. По информации от ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа, по 23 делам назначен арест, а в 29 случаях – обязательные работы. По 840 делам виновные уплатили штраф в двукратном размере.

Напомним, что в неуплата штрафа в установленный срок влечет его наложение в двукратном размере. Либо, как вариант, арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

За некоторые правонарушения можно получить пятидесятипроцентную скидку. Для этого штраф нужно оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления. Узнать о наличии штрафов можно на официальном сайте ГИБДД.

Также сообщается, что ежедневно на югорских дорогах инспекторы выявляют около трех тысяч административных правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU