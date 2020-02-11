Рецидивист, угрожая топориком, похитил алкоголь из магазина Сургута

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:17:20+03:00

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В дежурную часть полиции Сургута накануне, 10 февраля, поступило заявление от работника продуктового магазина о случившемся разбое. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, рано утром неизвестный зашел в магазин на улице Каролинского. Он угрожал 31-летнему товароведу кухонным топориком и похитил алкоголь. Сумма ущерба превысила 1200 рублей.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили и задержали 30-летнего подозреваемого. Ранее мужчина был многократно судим, в том числе за совершение тяжких преступлений.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что В Югре за минувшие сутки произошло 51 преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU