2020-02-11T13:32:25+03:00
Общество

У юных нефтеюганцев начался трудовой год

Ребята, желающие заработать на карманные расходы, приступили к работе
Руслан Савинов
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У некоторых юных нефтеюганцев начался трудовой год. Фото администрации города.У некоторых юных нефтеюганцев начался трудовой год. Фото администрации города.
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Сто старшеклассников и учащихся колледжей Нижневартовска трудоустроились в феврале 2020 года. Как отметили в администрации города, некоторые ребята на время перевоплотились качестве подсобных рабочих в бюджетные учреждения и организации.

Отметим, что с 4 февраля специалисты службы занятости начали прием документов уже на март. В общей сложности в течение 2020 года планируется трудоустроить более 1200 человек. Месячная зарплата подростков за 2,5 часа работы в день составит около семи тысяч рублей. Эти деньги, несомненно, станут хорошим подспорьем для юных работников.

Приём документов для устройства проходит по адресу: 3 мкр., здание 22, кабинет № 317. Дни и время приема: с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, обед 12.00 – 13.00 час. Телефон для справок и уточнения списка требуемых документов: 23 35 00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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