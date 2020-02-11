2020-02-11T13:20:26+03:00
Общество

Новый детский сад в Югорске полностью решил проблему нехватки мест

Учреждение введут в эксплуатацию до конца февраля
Руслан Савинов
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Новый детсад в Югорске решил проблему нехватки местНовый детсад в Югорске решил проблему нехватки местФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела детский сад в Югорске на 344 места в ходе рабочего визита. Подробности сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

Известно, что в здании есть пищеблок, медицинский блок, прачечная, музыкальные, физкультурные, тренажерный залы, кабинеты психолога, логопеда, сенсорная комната, изостудия, компьютерный класс и даже кабинет Монтессори. Для воспитанников имеются участки для прогулок.

Здание введут в эксплуатацию до конца февраля, а лицензию учреждение получит до 1 мая.

Открытие нового детсада полностью удовлетворит спрос на места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

- Не только дети получат места в детском саду, но и их мамы смогут выйти на работу, – сообщила Наталья Комарова.

Родители детей единогласно одобрили новый сад, который будут посещать их дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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