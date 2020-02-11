2020-02-11T10:15:22+03:00
Происшествия

Жительница Пыть-Яха, которая напала с ножами на полицейских, стала участницей уголовного дела

Напомним, что она была пьяна
Руслан Савинов
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Напавшая с ножами на полицейских жительница Пыть-Яха стала участницей уголовного делаНапавшая с ножами на полицейских жительница Пыть-Яха стала участницей уголовного делаФото: pixabay.com
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Следственным отделом Пыть-Яха следкома ХМАО по результатам проведенной проверки в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Отмечается, что после вызова стражей порядка женщина проявила агрессивность в отношении прибывших полицейских. Теперь по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, подозреваемая была пьяна. В подъезде одного из многоквартирных домов во втором микрорайоне Пыть-Яха она высказывала в адрес полицейского угрозы применения насилия. При этом женщина замахивалась ножами.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Вскоре будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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