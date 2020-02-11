2020-02-11T10:00:40+03:00
Общество

Югорчане докажут, что «Семья – основа государства»

Конкурс стартует с 1 марта
Руслан Савинов
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Югорчане докажут, что «Семья – основа государства»Югорчане докажут, что «Семья – основа государства»
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В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен старт конкурса «Семья – основа государства» с 1 марта 2020 года. Отметим, что мероприятие проводится уже с 2014 года.

По информации регионального департамента соцразвития, соревнование задумано для укрепления и развития института семьи. В 2020 году работы принимаются в номинациях: «Моя семья - моя Россия», «Здоровая семья - здоровая Югра», «Династия». Также предусмотрены номинации: «Творческая семья», «Спортивная семья», «Семья-Югра-Россия», «Моя семья в истории Великой Отечественной войны».

Конкурс проводится в три этапа: первый - с 1 марта по 31 марта, оценочный – с 6 апреля по 24 апреля, третий – награждение победителей и призеров. Заявка и материалы принимаются не позднее 31 марта 2020 года на адрес электронной почты.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте департамента соцразвития Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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