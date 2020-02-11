В банке Нижневартовска обнаружили поддельные деньги

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:42:08+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 10 февраля, произошло 51 преступление. Как уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 34: два причинения тяжких телесных повреждений, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи.

Так, в дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась заведующая кассой одного из банков с сообщением о том, что при пересчете наличных обнаружила билет банка России с признаками подделки. Речь шла о пяти тысячах рублей. Вскоре исследование показало, что данный билет действительно изготовлен не гознаком. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем 33-летняя жительница Ханты-Мансийска осуществила фиктивную постановку на учет по адресу своего проживания гражданина Таджикистана без намерения указанное жилое помещение дать ему для проживания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили под подписку о невыезде.

Также сообщается, что в Югре за прошедшие сутки раскрыли шесть ранее зарегистрированных преступлений. Было выявлено 5353 правонарушения. За административные правонарушения арестованы 39 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU