Югорская продукция лесопереработки оказалась востребована на международных рынках

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:27:12+03:00

Лес направляют в страны Азии и Европы

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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила предприятие «Тайга» в Югорске. Об итогах рабочей поездки сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сообщается, что «Тайга» является одним из крупнейших экспортеров пиломатериалов в ХМАО. Уже налажена длительная поставка продукции в Узбекистан и Венгрию.

На сегодняшний день идет модернизация производства: монтаж новых сушильных камер. В 2019 году был обновлен лесозаготовительный комплекс, закуплены валочные машины.

«Тайга» запланировала охват регионального рынка в ХМАО. Гендиректор компании Петр Дук обратился к губернатору с просьбой о поддержке проекта со стороны правительства.

- Мы предлагаем рассмотреть возможность строительства котельных на пеллетах в тех населенных пунктах, где нет иного топлива. Это прекрасная альтернатива, – отметил Петр Дук.

- Здесь нужно проработать все вопросы, включая логистику. Необходимо воспитывать и культуру потребления. Это имеет большое значение, – заявила в ответ Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU