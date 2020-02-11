11 Февр. 2020 2020-02-11T09:16:48+03:00

Сургутяне стали больше шуметь и справлять нужду в общественных местах Фото: pixabay.com

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Комиссия по административным правонарушениям в Сургуте в 2019 году рассмотрела почти 2 500 дел. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

Из материалов дел становится ясно, что сургутяне стали чаще шуметь и нарушать покой соседей. Нарушений подобного рода стало на 27 больше, чем годом ранее. Отметим, если собственник жилого помещения регулярно нарушает спокойствие соседей, то суд может даже его выселить в принудительном порядке.

- Протоколы составлены за нарушения торговли в неустановленных местах, выгула собак, нарушение порядка проведения земляных работ и купание в неустановленных местах, - сообщили власти Сургута.

Упомянем также о деликатных нарушениях: 654 человека заплатили штраф за справление естественной нужды в общественных местах.

Кроме того, к административной ответственности были привлечены 534 владельца автомобилей. Они не нашли места лучше, как парковаться на городском газоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU