Сургутяне определят, каким будет сквер в 43 микрорайоне города
Продолжается рейтинговое голосование за парки и скверы для благоустройства в 2021 году. По данным администрации города, в нем уже приняли участие около двух тысяч человек.
Сургутянам предлагают выбрать один из четырех объектов: парки в 38 и 20 «А» микрорайонах, сквер на улице Республики и предложенный жителями парк в 43 микрорайоне города.
Превратить это в пространство в место для отдыха предложили жители города во время отбора территорий. Тогда этот объект набрал больше всего голосов.
- Минимум, необходимый для комфортного отдыха в парке, предполагает обустройство пешеходных дорожек, современных мест отдыха, детских и спортивных площадок, установку малых архитектурных форм и освещения. На участке уже частично выполнена планировка территории, освобождены места под будущие тропинки. При проектировании специалисты в обязательном порядке планируют учесть мнение жителей по наполнению общественного пространства, - заявили власти Сургута.
Голосование проходит до 27 февраля на портале «Открытый регион – Югра».
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ИСТОЧНИК KP.RU