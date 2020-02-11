Сургутяне определят, каким будет сквер в 43 микрорайоне города

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:15:19+03:00

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Продолжается рейтинговое голосование за парки и скверы для благоустройства в 2021 году. По данным администрации города, в нем уже приняли участие около двух тысяч человек.

Сургутянам предлагают выбрать один из четырех объектов: парки в 38 и 20 «А» микрорайонах, сквер на улице Республики и предложенный жителями парк в 43 микрорайоне города.

Превратить это в пространство в место для отдыха предложили жители города во время отбора территорий. Тогда этот объект набрал больше всего голосов.

- Минимум, необходимый для комфортного отдыха в парке, предполагает обустройство пешеходных дорожек, современных мест отдыха, детских и спортивных площадок, установку малых архитектурных форм и освещения. На участке уже частично выполнена планировка территории, освобождены места под будущие тропинки. При проектировании специалисты в обязательном порядке планируют учесть мнение жителей по наполнению общественного пространства, - заявили власти Сургута.

Голосование проходит до 27 февраля на портале «Открытый регион – Югра».

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ИСТОЧНИК KP.RU