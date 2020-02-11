11 Февр. 2020 2020-02-11T08:43:40+03:00

Наличие противовирусных препаратов и масок взяли под контроль в Нижневартовске. Фото администрации города.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижневартовске соответствует сезонной и ниже порога эпидемии. Об этом сообщили в администрации города.

В Нижневартовске усилили контроль за аптеками. Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае в некоторых регионах в аптеках выросли цены на медицинские маски, а где-то и вовсе их дефицит.

Власти города провели совещание с представителями аптечных сетей, чтобы выяснить, как обстоят дела с продажей индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов.

Первые итоги проверок аптек, проведенных общественной палатой города: отсутствие масок в трех аптеках и разброс цен на средства защиты в 8-15 рублей.

- Если есть подорожание, то оно связано с изменением цены поставщиком. Спрос среди населения на маски обычный. Это отмечает персонал аптек. В трех аптеках, где на момент рейда не оказалось масок, ожидается поставка в ближайшие дни, - заявил об итогах рейда секретарь общественной палаты города Евгений Алексеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU