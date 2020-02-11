11 Февр. 2020 2020-02-11T06:58:01+03:00

Власти Советского района отчитались перед губернатором ХМАО о работе за 2019 год. Фото правительства ХМАО.

Район признан одним из самых экологически ответственных в регионе

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Наталья Комарова обсудила с главой Советского района Игорем Набатовым и председателем районного парламента Светланой Озорниной социально-экономическую ситуацию в районе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Мне важно услышать ваше мнение о том, чего удалось добиться в 2019 году, какие правильные решения будут приняты в 2020 году, – нацелила собеседников Комарова.

Известно, что в 2019 году местным властям удалось перевыполнить план по вводу жилья, расселению жилфонда и сносу помещений.

Также отмечается, региональный оператор «Югра-Экология» отдал Советскому району первое место в рейтинге самых экологически ответственных муниципалитетов Югры.

- Тем не менее, я настаиваю на внедрении дополнительной взвешенной, глубоко проработанной задачи по нормативам накопления, формированию тарифов, в первую очередь, для индивидуального жилья, – сказала глава региона.

Отметим, что в 2020 году сокращение уровня безработицы в муниципалитете ожидается в пределах полутора процентов.

По итогам встречи будет сформирован полный перечень поручений губернатора Югры руководству муниципалитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU