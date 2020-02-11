2020-02-11T08:59:24+03:00
Общество

Около пяти процентов молока в ХМАО в 2019 году оказалось некачественным

Из продажи убрали 862 кг молочной продукции
Руслан Савинов
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Около пяти процентов молока в ХМАО в 2019 году оказалось некачественнымОколо пяти процентов молока в ХМАО в 2019 году оказалось некачественнымФото: pixabay.com
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В 2019 году специалисты проверили 682 объекта по переработке и продаже молока. Как отметили в Роспотребнадзоре Югры, было исследовано более 2100 проб молока.

Из упомянутых проб 253 не соответствуют санитарно-химическим показателям. Обнаружено наличие антибиотиков в 94 пробах. В итоге не соответствуют установленным требованиям около пяти процентов продукции.

В ходе надзорных мероприятий в 2019 году приостановлена реализация 56 партий молочной продукции. Общий вес негодного товара - 862 кг. Среди причин недовольства экспертов: истечение срока годности, отсутствие сопроводительных документов, несоответствие продукции установленным требованиям.

Составлено 33 протокола об административном правонарушении на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Информация о недоброкачественной продукции размещена на информационном ресурсе по защите прав потребителей в разделе «продукция, не соответствующая обязательным требованиям».

При возникновении вопросов по качеству молока и молочной продукции вы можете обратиться в управление Роспотребнадзора по ХМАО: 8 (3467)360003.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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