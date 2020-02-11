2020-02-11T06:10:48+03:00
Общество

Погода в Югре 11 февраля: небольшое потепление

Температура днем не опустится ниже -10 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 11 февраля: небольшое потеплениеПогода в Югре 11 февраля: небольшое потеплениеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 11 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, днем -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не предвидится осадков. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -15 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -13, -14 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В банке Нижневартовска обнаружили поддельные деньги
Югорская продукция лесопереработки оказалась востребована на международных рынках
Сургутяне стали больше шуметь и справлять нужду в общественных местах
В Ханты-Мансийском районе «ВАЗ» и «Тойота» не поделили трассу
Сургутяне определят, каким будет сквер в 43 микрорайоне города
Наличие противовирусных препаратов и масок взяли под контроль в Нижневартовске
Власти Советского района отчитались перед губернатором ХМАО о работе за 2019 год
Около пяти процентов молока в ХМАО в 2019 году оказалось некачественным
Погода в Югре 11 февраля: небольшое потепление
Маленькие когалымчане получили первые в своей жизни подарки
Сотрудники больницы в Урае получили новые квартиры
Югорские лыжники завоевали 33 золотые медали
Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате
Урайцам напомнили о мерах пожарной безопасности
Мошенники вывели все накопления у жительницы Мегиона и оформили на нее кредит
Год памяти и славы открыли в Белоярском районе
Вартовчанка прописала у себя 252 иностранных гражданина
Губернатор Югры поручила проработать план приватизации малиновского лесопильного завода
Генеральный план Сургута вскоре утвердят
Автоинспекторы ХМАО раскрыли двадцать преступлений
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь повысился в ХМАО