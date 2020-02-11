Погода в Югре 11 февраля: небольшое потепление

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:10:48+03:00

Температура днем не опустится ниже -10 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 11 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, днем -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не предвидится осадков. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -15 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -13, -14 градусов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU