Маленькие когалымчане получили первые в своей жизни подарки

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:00:19+03:00

В городе в 2020 году презенты вручили уже 65 новорожденным

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В январе 2020 года ЗАГС Когалыма зарегистрировал 65 новорожденных. Как отметили в администрации города, всем новым жителям вручили подарки.

Известно, что первым новорожденным в 2020 году стал мальчик. Он родился утром 1 января и стал четвертым ребенком в семье.

Так, в семье Анастасии и Ивана Гайнцевых 2020 год отмечен рождением третьего малыша. Теперь у старших детей пары есть младшая сестра Дарьяна.

По словам родителей, мультикарта номиналом 20 тысяч рублей стала очень своевременным подарком к светлому событию.

Напомним, что подарок «Я расту в Югре», с 1 января 2020 года получает каждый маленький югорчанин. По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, инициатива была принята региональным правительством в августе 2019 года. Это сделано в рамках десятилетия детства в Югре.

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ИСТОЧНИК KP.RU