Сотрудники больницы в Урае получили новые квартиры

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:50:12+03:00

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Пятнадцать семей медработников урайской клинической больницы стали обладателями новых квартир. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, ключи новоселам вручил лично градоначальник Урая Тимур Закирзянов.

- Сегодня очень важное событие для нашей больницы. Приглашенные специалисты получили новые и светлые квартиры. К сожалению, не все смогли здесь лично присутствовать. Они находятся на «боевом посту» – оказывают необходимую медпомощь пациентам. Я надеюсь, что уютные квартиры станут настоящим домом для наших приезжих специалистов, - поздравил новоселов главврач медучреждения Юрий Сподар

Например, для врача-хирурга Алексея Егорова и фельдшера скорой Натальи Горбатовой, получение новой квартиры - особо радостное событие.

- Познакомились мы на работе, а где еще-то. Бывает, что трудимся по сменам и почти сутками друг друга не видим, - рассказала пара.

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ИСТОЧНИК KP.RU