Югорские лыжники завоевали 33 золотые медали

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:46:56+03:00

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В Ханты-Мансийске завершились чемпионат и первенство по лыжным гонкам в рамках сурдспартакиады и параспартакиады Югры. Как отметили в центре адаптивного спорта Югры, за золотые медали боролись почти 80 спортсменов.

В течение двух дней в центре зимних видов спорта имени Филипенко среди спортсменов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата выявили самых стойких.

- Хочу подчеркнуть, что именно окружные старты становятся площадкой, где загораются новые спортивные звезды. У каждого из вас есть шанс, достойно выступив на чемпионате и первенстве Югры, войти в состав сборной округа и стать кандидатом в национальную сборную. Мы не сомневаемся, что лучших лыжников, которых сегодня награждали ждут еще более высокие пьедесталы, - заявил директор центра адаптивного спорта Михаил Вторушин.

На высшую ступень пьедестала почета в спорте глухих поднялись: Андрей Дубовских, Ринат Хабибуллин, Вера Козловская, Степан Кузнецов и Татьяна Гришкина.

Победителями в спорте лиц поражением спины стали: Андрей Перевощиков, Роман Гамаюнов, Лилия Фатхутдинова, Дмитрий Баталов.

Лучшими в спорте слепых названы: Виталий Телеш, Владислав Петров, Наталья Майборода, Виктор Белицкий, Эдуард Перницкий и Евгения Шлык.

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ИСТОЧНИК KP.RU