Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:25:31+03:00

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Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске 2-3 апреля 2020 года. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, деловая программа форума включит в себя не только промышленную тематику, но и усилится инвестиционными темами.

К участию в форуме приглашены руководители и представители министерства промышленности, экономического развития РФ, фонда развития промышленности, ассоциации индустриальных парков и промышленных предприятий Югры и всей страны.

Участники обсудят вопросы цифровизации промышленности и новых возможностей для роста. Также ежегодно в рамках форума проходит специализированная выставка. Регистрация для участия открыта на официальном сайте.

Напомним, в 2019 году в форуме приняли участие более 800 человек из 19 регионов России. Также приехали делегаты из Чехии, Азербайджана, Италии и США. Компании-участники на полях форума представили проекты объемом инвестиций почти 28 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU